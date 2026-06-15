В Новороссийске вода будет идти по графику
Из-за затопления территории водозабора Троицкого группового водопровода в Новороссийске снова снизили подачу воды на 25%. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ресурсоснабжающая организация проводит регулировочные мероприятия для стабилизации водоснабжения. По этой причине вода в Новороссийске до улучшения ситуации будет подаваться по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.
«Водоканал» Новороссийска будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. Чрезвычайная ситуация в связи со сложившимися обстоятельствами не прогнозируется.