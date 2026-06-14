Главные новости за выходные 12–14 июня

Владимир Путин в День России встретился с участниками СВО в Кремле. Он назвал численность группировки войск в зоне боевых действий и рассказал о модернизации Вооруженных сил.

14 июня Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом и поздравил президента США с 80-летием. Беседа была дружеской, сообщили в Кремле.

ЦИК Армении признал партию премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» победителем парламентских выборов.

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном 14 июня, однако в Тегеране информацию не подтверждали. По данным Reuters, в проекте договора согласовали вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. По данным BFМTV, Иран и США проведут встречу в Швейцарии на следующей неделе.

Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, который считают судном «теневого флота». Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что так в Лондоне пытаются отвлечь население от внутренних проблем.

Страны Евросоюза согласились начать первый этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии 15 июня. Петер Мадьяр сообщил о согласии Венгрии на старт переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Национальная разведка США впервые опубликовала данные о биолабораториях на Украине.

Британия вернет запрет на импорт дизеля и керосина из российской нефти в 2027 году.

В Новой Москве пытались убить бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука.

Блогера и математика Михаила Вербицкого (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) задержали в аэропорту Еревана.

На некоторых АЗС в Татарстане ввели лимиты на бензин.

В Ярославской области после атаки БПЛА прошел «нефтяной дождь».