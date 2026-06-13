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На некоторых АЗС в Татарстане ввели временные лимиты на бензин

На некоторых автозаправочных станциях в Татарстане появились очереди, сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова. Он решил ввести временный лимит на покупку бензина на отдельных АЗС, чтобы избежать искусственного ажиотажа, следует из пресс-релиза.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Рустам Минниханов поручил самым внимательным образом подойти к решению данного вопроса, а также рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности промышленных предприятий и объектов городской инфраструктуры»,— отмечается в сообщении.

Решение было принято после атаки ВСУ на Закамский регион Татарстана утром 12 июня. В Нижнекамске был поврежден жилой дом и нефтехимический комплекс. Пострадали четыре человека.

С конца мая ограничения на покупку бензина действуют в Крыму и Севастополе. Причиной дефицита власти назвали перебои с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы. В начале июня продажу бензина приостановили на 15 АЗС в Краснодарском крае.

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