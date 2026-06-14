Reuters выяснило содержание потенциальной сделки между США и Ираном

Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По словам собеседника агентства, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США также согласны разморозить $25 млрд иранских активов.

Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренностей: этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана.

Источник Reuters также утверждает, что Иран разблокирует Ормузский пролив для коммерческого судоходства, а США — снимут блокаду с иранских портов. Об этом же сообщал Fox News источник в американской администрации. По его словам, Иран также согласен не взимать плату за проход через морской коридор.

Президент США Дональд Трамп говорил, что сделку могут подписать уже 14 июня. В иранском МИДе исключали подписание в воскресенье, однако допускали, что стороны могут сделать это в ближайшие дни. В ведомстве поясняли, что заключение соглашения будет происходить в два этапа: сначала — подписание меморандума из 14 пунктов, затем — 60-дневные переговоры об окончательном прекращении конфликта. Прямые переговоры сторон могут состояться на следующей неделе в Швейцарии, сообщал BFMTV.