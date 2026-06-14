ЦИК Армении объявил партию Пашиняна «Гражданский договор» победителем выборов

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на парламентских выборах с 49,746% и единолично сформирует правительство. Это следует из итоговых официальных данных ЦИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В парламент, помимо партии Пашиняна, проходят еще две политические силы: «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна получила 23,271%, альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,923%. Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не смогла преодолеть 4%-ый барьер и пройти в парламент — у нее только 3,996%.

Оппозиционные политики пытались оспаривать результаты голосования, объявленные ЦИК в начале недели. Избирком в итоге пересчитал голоса на 637 избирательных участках. Российский Центризбирком критиковал организацию избирательного процесса в Армении.

Иностранные лидеры начали поздравлять Никола Пашиняна с победой вскоре после объявления первых данных ЦИК Армении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не спешит с поздравлениями, так как ожидает окончательных результатов.