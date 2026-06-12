Офис главы нацразведки США Тулси Габбард впервые обнародовал информацию о финансируемых американскими властями биолабораториях на Украине. Из опубликованных файлов следует, что таких учреждений 40, причем в одном из них — в Одессе — якобы хранится биологическое оружие. По словам Тулси Габбард, при прежних администрациях информация о проводившихся в этих лабораториях экспериментах «намеренно скрывалась от американских граждан», а сейчас власти США опасаются, что хранящиеся на соответствующих объектах материалы могут быть захвачены Россией. Ранее российские власти не раз выражали обеспокоенность в связи с американскими биолабораториями, многие из которых расположены у границ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Национальной разведки США Тулси Габбард

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Директор Национальной разведки США Тулси Габбард

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Офис главы нацразведки США (координирующий деятельность всех разведслужб страны) 12 июня обнародовал первые итоги проверки более чем 120 зарубежных биолабораторий, существующих на американские деньги. О том, что такой обзор проводится, ранее рассказала глава офиса Тулси Габбард.

«После нескольких месяцев поиска в архивах и материалах разведывательного сообщества директор Национальной разведки Тулси Габбард раскрывает новые свидетельства многолетнего финансирования правительством Соединенных Штатов более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, — говорится в заявлении ведомства». Эти биолаборатории включают объекты на Украине, где им, как сказано в пресс-релизе, угрожают продолжающиеся боевые действия.

В разведсообществе США, как говорится в сообщении далее, опасаются, что соответствующие учреждения, работающие с опасными патогенам, могут быть «атакованы, захвачены или повреждены Россией».

«До настоящего времени свидетельства, в полной мере касающиеся существования и финансирования этих лабораторий, намеренно скрывались от вас — американских граждан», — говорится в видеообращении Тулси Габбард, опубликованном в социальной сети X. — Несмотря на очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия, который могут нести исследования опасных патогенов и биолаборатории, политики и так называемые специалисты в сфере здравоохранения вроде (бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США — Ъ доктора (Энтони – Ъ) Фаучи, а также структуры в команде администрации (бывшего президента США Джо—Ъ) Байдена, отвечавшие за национальную безопасность, неоднократно лгали согражданам относительно существования финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий. Они не только лгали, но и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду»

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По ее словам, во многих из 120 финансируемых правительством США биолабораторий за рубежом в настоящее время проводят или проводили ранее исследования с использованием «опасных или очень заразных патогенов». «А в некоторых случаях речь идет об опасных исследованиях по усилению функций (вирусов\патогенов – Ъ) при очень небольшой прозрачности (таких экспериментов – Ъ) или надзоре (за этой деятельностью – Ъ), — добавила Тулси Габбард.

По ее словам, «президент (США Дональд – Ъ) Трамп понимает серьезную угрозу, которую исследования по усилению функций несут для американского народа», а потому он в мае 2025 года подписал указ о запрете на выделение из американского бюджета средств на исследования, связанные с усилением функций вирусов\патогенов (gain-of-function) через модификацию их ДНК, если они проводятся без должного контроля и не в соответствии с американскими стандартами.

По словам Тулси Габбард, офис Нацразведки США продолжит работать над тем, чтобы «точно установить, где находятся эти лаборатории, какие патогены там содержатся", и положить конец «исследованиям, которые угрожают здоровью американцев и людей во всем мире».

Отметим, что сама Тулси Габбард вскоре покинет свой пост.

К пресс-релизу прикреплен 4-страничный PDF-файл (https://www.dni.gov/files/BIOLAB_Slides.pdf) с презентацией о более 40 построенных и поддерживаемых США биолабораториях на территории Украины. Часть информации на слайдах закрашена черным цветом. На одном из них часть финансируемых США украинских биолабораторий обозначена на карте, причем объект близ Одессы промаркирован как «место хранения биологического оружия», однако никаких деталей помимо этой надписи по этому поводу на слайдах нет.

Согласно вступившей в силу в 1975 году Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия оружия (КБТО) государства обязались «никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять: микробиологические или другие биологические агенты или токсины, каково бы то ни было их происхождение или метод производства, таких видов и в таких количествах, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей; оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах». И США и Украина являются полноценными участниками КБТО. Однако у КБТО нет механизма проверок, что делает ее менее эффективной.

На других обозначенных на карте Украины объектах хранятся, как следует из презентации, болезнетворные патогены сибирской язвы, туляремии, туберкулеза, чумы свиней, болезни Ньюкасла, ближневосточного респираторного синдрома, тяжелого острого респираторного синдрома, вируса Марбург, Эболы и иных заболеваний. Часть этих лабораторий сотрудничали, как сказано на одном из сладов, не только с правительством США, но и со многими предприятиями американского военно-промышленного комплекса, занимающимися разработками в сфере «защиты от биологической войны». Некоторые лаборатории находятся не очень далеко от линии боевого соприкосновения между Украиной и РФ (например, в Харькове), и власти США, как следует из презентации, считают, что они под угрозой со стороны России.

Ни в пресс-релизе офиса главы Нацразведки США, ни в видеообращении Тулси Габбард при этом не сказано, что американские госструктуры и частные компании уже отказались или планируют отказаться от финансирования этих лабораторий или сотрудничества с ними.

Российские власти уже много лет указывают на риски, связанные с деятельностью финансируемых США зарубежных биолабораторий, многие из которых расположены в постсоветских странах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию офиса главы Нацразведки США словами «Сколько мы об этом говорили, и вот…». «Это всё то, о чём мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине»,— написала она в своем Telegram-канале.

Елена Черненко