Путин в День России встретился с участниками СВО. Главное

Владимир Путин выступил в Кремле перед военнослужащими, проходящими службу в зоне военной операции на Украине. Президент поблагодарил участников СВО и заявил, что правительство постоянно работает над реабилитацией, трудоустройством и образованием ветеранов. Также он назвал численность группировки войск, участвующей в боевых действиях, и рассказал о модернизации вооруженных сил РФ. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ

О военных Участники СВО напрямую защищают Отечество, День России — это их день. Каждый из них выполняет свою задачу и делает это достойно.

Группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тыс. человек.

Предлагаю почтить память погибшего Героя России Очир-Горяева минутой молчания.

Нужно заниматься увековечением имен погибших героев СВО, называть их именами улицы и школы.

О поддержке ветеранов Власти будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов СВО.

Правительство постоянно работает над вопросами медреабилитации, образования, трудоустройства, обеспечения жильем вернувшихся с фронта.

При трудоустройстве ветеранов СВО недостаточно предлагать работу в военкоматах, в системе Минобороны есть много других направлений.

О дронах и спутниках Идет работа над созданием спутниковой системы для управления боевыми дронами.

Низкоорбитальная спутниковая группировка РФ не уступает Starlink, а в чем-то может и превосходить эти спутники.

Идет активная работа над созданием дронов с искусственным интеллектом.

Минобороны становится высокотехнологичным ведомством.