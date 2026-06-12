Путин в День России встретился с участниками СВО. Главное
Путин: группировка российских войск в зоне СВО превышает 700 тыс.
Владимир Путин выступил в Кремле перед военнослужащими, проходящими службу в зоне военной операции на Украине. Президент поблагодарил участников СВО и заявил, что правительство постоянно работает над реабилитацией, трудоустройством и образованием ветеранов. Также он назвал численность группировки войск, участвующей в боевых действиях, и рассказал о модернизации вооруженных сил РФ. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».
Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Кремле
Фото: пресс-служба президента РФ
О военных
- Участники СВО напрямую защищают Отечество, День России — это их день. Каждый из них выполняет свою задачу и делает это достойно.
- Группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тыс. человек.
- Предлагаю почтить память погибшего Героя России Очир-Горяева минутой молчания.
- Нужно заниматься увековечением имен погибших героев СВО, называть их именами улицы и школы.
О поддержке ветеранов
- Власти будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов СВО.
- Правительство постоянно работает над вопросами медреабилитации, образования, трудоустройства, обеспечения жильем вернувшихся с фронта.
- При трудоустройстве ветеранов СВО недостаточно предлагать работу в военкоматах, в системе Минобороны есть много других направлений.
О дронах и спутниках
- Идет работа над созданием спутниковой системы для управления боевыми дронами.
- Низкоорбитальная спутниковая группировка РФ не уступает Starlink, а в чем-то может и превосходить эти спутники.
- Идет активная работа над созданием дронов с искусственным интеллектом.
- Минобороны становится высокотехнологичным ведомством.
Об Украине и НАТО
- Мы постепенно ставим под контроль территории в зоне СВО и добьемся результата.
- Мы готовы вести переговоры с противником, но с учетом реалий на земле.
- Все страны НАТО наращивают усилия, чтобы вести враждебные действия против России.
- Противник расширяет использование БПЛА самолетного типа, чтобы расколоть российское общество и нанести экономический ущерб, ему это не удастся.
- Удары ВСУ наносят ущерб экономике РФ, но все быстро восстанавливается.
- Россия будет наращивать удары по инфраструктуре Украины.