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Путин в День России встретился с участниками СВО. Главное

Путин: группировка российских войск в зоне СВО превышает 700 тыс.

Владимир Путин выступил в Кремле перед военнослужащими, проходящими службу в зоне военной операции на Украине. Президент поблагодарил участников СВО и заявил, что правительство постоянно работает над реабилитацией, трудоустройством и образованием ветеранов. Также он назвал численность группировки войск, участвующей в боевых действиях, и рассказал о модернизации вооруженных сил РФ. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Кремле

Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ

О военных

  • Участники СВО напрямую защищают Отечество, День России — это их день. Каждый из них выполняет свою задачу и делает это достойно.
  • Группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тыс. человек.
  • Предлагаю почтить память погибшего Героя России Очир-Горяева минутой молчания.
  • Нужно заниматься увековечением имен погибших героев СВО, называть их именами улицы и школы.

О поддержке ветеранов

  • Власти будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов СВО.
  • Правительство постоянно работает над вопросами медреабилитации, образования, трудоустройства, обеспечения жильем вернувшихся с фронта.
  • При трудоустройстве ветеранов СВО недостаточно предлагать работу в военкоматах, в системе Минобороны есть много других направлений.

О дронах и спутниках

  • Идет работа над созданием спутниковой системы для управления боевыми дронами.
  • Низкоорбитальная спутниковая группировка РФ не уступает Starlink, а в чем-то может и превосходить эти спутники.
  • Идет активная работа над созданием дронов с искусственным интеллектом.
  • Минобороны становится высокотехнологичным ведомством.

Об Украине и НАТО

  • Мы постепенно ставим под контроль территории в зоне СВО и добьемся результата.
  • Мы готовы вести переговоры с противником, но с учетом реалий на земле.
  • Все страны НАТО наращивают усилия, чтобы вести враждебные действия против России.
  • Противник расширяет использование БПЛА самолетного типа, чтобы расколоть российское общество и нанести экономический ущерб, ему это не удастся.
  • Удары ВСУ наносят ущерб экономике РФ, но все быстро восстанавливается.
  • Россия будет наращивать удары по инфраструктуре Украины.

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