Британия задержала «связанный с Россией» нефтяной танкер Smyrtos в Ла-Манше

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приказал британским ВМС перехватить нефтяной танкер «теневого флота России». Об этом премьер сообщил в X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: House of Commons / Reuters, В© House of Commons / Handout / Reuters Фото: House of Commons / Reuters, В© House of Commons / Handout / Reuters

«Рано утром я приказал нашим вооруженным силам перехватить нефтяной танкер «теневого флота», пытавшийся пройти через Ла-Манш»,— написал господин Стармер. Он не привел подробностей, но поблагодарил участников операции. «Эта успешная операция наносит очередной удар по России»,— добавил премьер.

Министерство обороны Великобритании уточнило, что речь идет о судне Smyrtos. Сообщается, что на борт поднялись морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. В операции, продлившейся шесть часов, участвовали корабли Sutherland и Ledbury, а также военная авиация.

«Судно будет временно перемещено на якорную стоянку у южного побережья Англии, за ним будет вестись наблюдение на предмет возможных экологических проблем или угроз безопасности. Меры в территориальных водах Великобритании были приняты в соответствии с внутренним и международным правом»,— заявили в британском Минобороны.

Российские власти информацию не комментировали.

В начале месяца верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что странам было дано разрешение задерживать в Средиземном море для досмотра иностранные суда, которые подозревают в связях с Россией.