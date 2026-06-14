Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием
Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня телефонный разговор, российский президент поздравил американского коллегу с 80-летним юбилеем. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Состоялся не только обмен любезностями. Президент Трамп выслушал не только добрые слова и пожелания, но лидеры, конечно, обсудили также ключевые темы», — сказал господин Ушаков (цитата по ТАСС).
Путин позвонил Трампу: поздравление с юбилеем, обещание повлиять на Киев и сделка с Ираном
По его словам, собеседники обсудили ситуацию вокруг заключения мирного соглашения между США и Ираном. Также «было отмечено», что «удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию», добавил Юрий Ушаков.
Он отметил, что беседа президентов «носила дружеский и откровенный характер». Владимир Путин не скрывал своего уважения к «бойцовским качествам» собеседника, хвалил его способность «держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей». Дональд Трамп был тронут сказанным, заключил помощник российского президента.