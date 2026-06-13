Британия вернет запрет на импорт дизеля и керосина из российской нефти в 2027 году

Великобритания с января 2027 года возобновит действие запрета на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом указано в лицензии, опубликованной на сайте Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

О бессрочном разрешении на импорт топлива, выработанного из российской нефти за рубежом, ведомство сообщило 19 мая. Ограничения снимались с нефтепродуктов, подпадающих под товарные коды керосина (2710 19 21) и дизельного топлива (2710 19 42 или 2710 19 44). Тогда в тексте лицензии указывалось, что министр внутренних дел Великобритании может в любое время изменить лицензию, отозвать или приостановить ее действие.