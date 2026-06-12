В Новой Москве пытались подорвать бывшего министра госбезопасности ДНР Пинчука

В доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в поселке Щапово в Новой Москве произошел взрыв. Об этом сообщают ТАСС и «Известия». По их информации, курьер доставил господину Пинчуку посылку со взрывным устройством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 12 июня. Как пишут «Известия», Андрей Пинчук пострадал при взрыве, его состояние не уточняется. Угрозы его жизни нет, отмечает ТАСС. В доме выбиты окна и двери. На месте происшествия работают правоохранители.

«Оно (взрывное устройство.— "Ъ") целенаправленно было направлено на вход. Я быстро хожу, поэтому немножко они не рассчитали. Буквально там две-три секунды. У меня бронированная дверь, я закрыл, раздался взрыв. Благодаря двери и быстроте перемещения взрыв пошел мимо меня»,— приводит «Царьград» слова господина Пинчука.

48-летний Андрей Пинчук был первым министром государственной безопасности ДНР с 17 июля 2014 года по 1 марта 2015-го.