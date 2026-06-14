Спецпредставитель президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления властей Великобритании о задержании танкера «теневого флота». По его мнению, так Лондон пытается отвлечь внимание своего электората от внутренних проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Отчаявшийся (британский премьер-министр Кир) Стармер вместо того, чтобы задерживать своих мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта», — написал господин Дмитриев в X.

Сегодня утром Кир Стармер сообщил о перехвате в Ла-Манше нефтяного танкера, который британские власти связывают с Россией. Минобороны королевства уточнило, что на судно Smyrtos высадился морской десант и что его отбуксируют в один из портов на юге Англии. Ведомство подчеркнуло, что задержание танкера происходило в британских водах. Российские власти данные о связи задержанного судна с Россией пока не комментировали.