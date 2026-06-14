В Ярославской области прошел «нефтяной» дождь после атаки БПЛА

На территории Рыбинского округа Ярославской области выпали осадки с содержанием нефтяных компонентов. Об этом сообщила глава округа Татьяна Смирнова.

Она рассказала, что для оценки обстановки на территорию населенных пунктов, где прошел «нефтяной» дождь, выехали представители окружной администрации, областного министерства природных ресурсов, управления МЧС. Также Росприроднадзор провел замеры состояния воздуха.

«По результатам лабораторных исследований превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано. Организован мониторинг текущего состояния территорий профильными ведомствами»,— написала госпожа Смирнова.

Глава округа дополнила, что по итогам обследования пройдет заседание комиссии по ЧС для определения мероприятий по устранению последствий осадков. Причины явления глава округа не уточнила.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 14 июня Ярославская область подверглась атакам беспилотников. В результате одной из них произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Места атак не назывались.

Алла Чижова