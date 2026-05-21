Главные новости за 21 мая. Кубань, Крым, Адыгея
В Краснодарском крае клонированная корова Звездочка впервые принесла потомство естественным путем.
Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении турецкой строительной компании «Эге Урал Гайрименкул Иншаат Туризм Ташымаджылык Санайи ВЕ Тиджарет Лимитед Ширкети» (EgeUral) локальную процедуру банкротства, в которой будут участвовать только находящиеся в России активы должника.
Депутаты городской думы Краснодара согласовали назначение Александра Бородавки на должность заместителя главы города, директора департамента внутренней политики.
Директором департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара назначили Сергея Пелиха.
В Краснодаре в средней школе №108 открыли мемориал «Парта героя» в память о Станиславе Ржицком — бывшем командире подводной лодки Черноморского флота «Краснодар».
Начальником управления по делам казачества и военнослужащих администрации Краснодара назначили Владимира Хамулу.
Лазаревский районный суд Сочи провел предварительное слушание по иску о защите части и достоинства, поданному экс-депутатом Госдумы Юрием Напсо к главному редактору ресурса «Блог Сочи» Александру Валову и жителю города Владимиру Мельникову.
Кубань стала лидером в РФ по затоваренности на рынке новостроек.
Власти Кубани расширили выплаты для многодетных и пострадавших от ЧС малоимущих.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в 2026 году на поддержку участников специальной военной операции и их семей в регионе будет направлено более 17 млрд руб.
Гражданку Украины и России на Кубани осудили за передачу данных СБУ.
Суд вынес приговор участникам ячейки террористической организации в Крыму.
В ходе суда по «делу аниматоров» стало известно еще об одном убийстве.
Информация о задержании бывшего сочинского чиновника оказалась фейком.