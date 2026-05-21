Информация о задержании бывшего сочинского чиновника оказалась фейком
В соцсетях и СМИ в четверг, 21 мая, распространилась информация о том, что правоохранительными органами был задержан бывший сочинский чиновник. Источник «Ъ-Кубань» заявил, что информация не соответствует действительности.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Как сказано в публикациях, задержан якобы был бывший первый вице-мэр курорта и экс руководитель краевого департамента строительства. Официальных комментариев не поступало, а источник «Ъ-Кубань» сообщения назвал фейком.