Власти Кубани расширили выплаты для многодетных и пострадавших от ЧС малоимущих

Законодательное собрание Краснодарского края на очередной сессии поддержало расширение мер социальной поддержки многодетных семей и малоимущих граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Согласно принятым решениям, упрощается порядок предоставления единовременной выплаты малоимущим жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Размер пособия может достигать 100 тыс. руб., при этом его назначение больше не будет зависеть от официального введения режима чрезвычайной ситуации.

Отдельно закреплены изменения для многодетных семей в развитие поручений президента РФ. Теперь право на федеральное единое пособие на детей сохраняется даже в случае превышения дохода семьи над прожиточным минимумом не более чем на 10%. Ранее превышение порога даже на минимальную величину приводило к утрате выплаты.

Глава региона отметил, что социальная сфера остается ключевым приоритетом бюджетной политики. По его словам, в 2026 году объем финансирования социальной сферы в крае составляет порядка 390 млрд руб., на меры поддержки жителей предусмотрено около 60 млрд руб., из которых 21,5 млрд руб. направлено на поддержку семей с детьми. Он подчеркнул, что действующие обязательства по социальным выплатам будут исполнены в полном объеме без сокращений.

Вячеслав Рыжков