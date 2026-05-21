Суд вынес приговор участникам ячейки террористической организации в Крыму

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Ремзи Куртнезирова, Наримана Аметова, Али Мамутова, Вохида Мустафаева и Энвера Халилаева, обвинявшихся в организации деятельности террористической организации и участии в ней, а также в приготовлении к насильственному захвату власти, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, Ремзи Куртнезиров в июне 2023 года на территории Джанкойского района Крыма организовал деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами («Партия исламского освобождения», признана террористической и запрещена в РФ).

По версии следствия, в состав группы вошли Мустафаев, Халилаев, Аметов, Мамутов и еще один фигурант, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Согласно материалам дела, организатор определял цели и задачи ячейки, проводил конспиративные собрания по изучению идеологии организации, занимался подбором агитационных материалов, вовлечением новых участников и обеспечением мер конспирации. Остальные фигуранты, как считает суд, принимали участие в закрытых встречах, занимались распространением идеологии организации и поиском новых сторонников.

Следствие также установило, что участники группы хранили по местам проживания литературу и иные материалы, связанные с деятельностью организации.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Ремзи Куртнезиров получил 20 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Нариман Аметов приговорен к 15 годам заключения, Али Мамутов и Вохид Мустафаев — к 14 годам каждый, Энвер Халилаев — к 14 годам и 6 месяцам. Для всех четверых предусмотрено отбывание первых двух лет в тюрьме.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном военном суде.

Вячеслав Рыжков