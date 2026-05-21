Клонированная корова из Усть-Лабинского района впервые принесла потомство
В Краснодарском крае клонированная корова Звездочка впервые принесла потомство естественным путем. В Усть-Лабинском районе на свет появилась телочка весом 39 кг, которую назвали Дарена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГК «Прогресс Агро».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В компании отметили, что появление здорового потомства у клонированного животного стало важным этапом в развитии биотехнологических исследований в животноводстве. Проект направлен на сохранение и воспроизводство генотипов высокопродуктивного крупного рогатого скота.
Специалисты сообщили, что беременность и роды Звездочки прошли без осложнений. Ветеринарам не потребовалось проводить родовспоможение, несмотря на то, что клонированные животные нередко склонны к крупноплодию. Родившаяся телочка развивается в соответствии с нормой и показывает стабильные привесы.
В рамках исследований ученые также провели лабораторный анализ молока Звездочки. По данным компании, продукция соответствует высшему сорту и не отличается по вкусовым характеристикам от обычного коровьего молока. Продуктивность животного сейчас составляет около 31 кг молока, а в дальнейшем специалисты рассчитывают выйти на показатели до 12 тонн в год.
Проект по клонированию крупного рогатого скота реализуют в Усть-Лабинском районе Краснодарского края на базе агрохолдинга, основанного предпринимателем Олегом Дерипаской. Звездочка появилась на свет 3 марта 2024 года и стала первой клонированной коровой в рамках программы. Ее создали как генетическую копию коровы-рекордсменки, надои которой достигали 18 тонн молока за одну лактацию.
Осенью 2025 года специалисты лаборатории «Альтраген» получили еще двух клонированных телочек — Милку и Искорку. У Милки впервые удалось добиться нормального веса при рождении — 32,5 кг. Это позволило ученым существенно продвинуться в решении проблемы крупноплодия у клонов.
В компании подчеркнули, что рождение здорового потомства у Звездочки подтвердило способность клонированных животных к полноценной репродукции. Сейчас работа по развитию генетической программы продолжается. В криобанке предприятия хранят несколько сотен клонированных эмбрионов Звездочки, а также генетический материал быков-производителей, клонированием которых специалисты занимаются параллельно.