Клонированная корова из Усть-Лабинского района впервые принесла потомство

В Краснодарском крае клонированная корова Звездочка впервые принесла потомство естественным путем. В Усть-Лабинском районе на свет появилась телочка весом 39 кг, которую назвали Дарена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГК «Прогресс Агро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В компании отметили, что появление здорового потомства у клонированного животного стало важным этапом в развитии биотехнологических исследований в животноводстве. Проект направлен на сохранение и воспроизводство генотипов высокопродуктивного крупного рогатого скота.

Специалисты сообщили, что беременность и роды Звездочки прошли без осложнений. Ветеринарам не потребовалось проводить родовспоможение, несмотря на то, что клонированные животные нередко склонны к крупноплодию. Родившаяся телочка развивается в соответствии с нормой и показывает стабильные привесы.

В рамках исследований ученые также провели лабораторный анализ молока Звездочки. По данным компании, продукция соответствует высшему сорту и не отличается по вкусовым характеристикам от обычного коровьего молока. Продуктивность животного сейчас составляет около 31 кг молока, а в дальнейшем специалисты рассчитывают выйти на показатели до 12 тонн в год.

Проект по клонированию крупного рогатого скота реализуют в Усть-Лабинском районе Краснодарского края на базе агрохолдинга, основанного предпринимателем Олегом Дерипаской. Звездочка появилась на свет 3 марта 2024 года и стала первой клонированной коровой в рамках программы. Ее создали как генетическую копию коровы-рекордсменки, надои которой достигали 18 тонн молока за одну лактацию.

Осенью 2025 года специалисты лаборатории «Альтраген» получили еще двух клонированных телочек — Милку и Искорку. У Милки впервые удалось добиться нормального веса при рождении — 32,5 кг. Это позволило ученым существенно продвинуться в решении проблемы крупноплодия у клонов.

В компании подчеркнули, что рождение здорового потомства у Звездочки подтвердило способность клонированных животных к полноценной репродукции. Сейчас работа по развитию генетической программы продолжается. В криобанке предприятия хранят несколько сотен клонированных эмбрионов Звездочки, а также генетический материал быков-производителей, клонированием которых специалисты занимаются параллельно.

Мария Удовик