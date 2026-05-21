В ходе суда по «делу аниматоров» стало известно еще об одном убийстве

В Краснодарском краевом суде в ходе прений сторон по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко стало известно о ранее не раскрытом преступлении, которое, по версии обвинения, также связано с предполагаемым организатором группы Демьяном Кеворкьяном, пишет «Ъ».

Гособвинитель Наталья Каликанова, завершая выступление перед коллегией присяжных, заявила, что события преступлений, а также причастность подсудимых — Демьяна Кеворкьяна, Арама Татосяна и Анатолия Двойникова — полностью подтверждаются материалами дела. По словам прокурора, вопрос о снисхождении остается на усмотрение присяжных, однако, по мнению стороны обвинения, оно было бы несправедливым по отношению к потерпевшим.

Подсудимые обвиняются в убийстве жителей Усть-Лабинска Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которые в ночь на 29 апреля 2023 года возвращались после работы на автомобиле Hyundai. По версии следствия, обвиняемые заметили остановившуюся из-за поломки машину, предложили помощь, после чего похитили деньги и ценности потерпевших, а затем убили их и скрыли тела в лесополосе.

Как следует из материалов дела, после задержания Кеворкьяна следствие вышло на его знакомого Сергея Третьяка, который сообщил о другом преступлении. По его показаниям, в лесополосе были обнаружены останки мужчины, залитые бетоном. Экспертиза установила множественные переломы костей погибшего.

Сергей Третьяк заявил в суде, что погибшим являлся рабочий Сергей Сербов, трудившийся в 2013 году в бригаде по спилу деревьев в Ейском районе Краснодарского края, которой руководил Кеворкьян. По версии свидетеля, после конфликта из-за отказа выйти на работу бригадир избил Сербова, а затем инсценировал несчастный случай, сбросив на него ствол дерева с помощью манипулятора. После этого тело, как утверждает Третьяк, было закопано и залито бетоном.

Выступая в суде, свидетель также заявил, что Кеворкьян предпочитал действовать через других людей и, по мнению обвинения, рассчитывал переложить ответственность за убийство аниматоров на сообщников. Сам подсудимый вину не признает и утверждает, что оговорен другими фигурантами дела.