В 2026 году на поддержку участников СВО на Кубани направят более 17 млрд рублей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в 2026 году на поддержку участников специальной военной операции и их семей в регионе будет направлено более 17 млрд руб. Об этом он сообщил на 82-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам губернатора, регион намерен продолжать расширять меры поддержки военнослужащих и их близких, при необходимости увеличивая объем финансирования действующих программ. Он подчеркнул, что обеспечение максимального уровня социальной защиты для участников СВО и их семей остается приоритетом краевой власти.

В Краснодарском крае действует более 40 мер поддержки данной категории граждан. Среди них — предоставление земельных участков в собственность, компенсация расходов на газификацию жилья, сертификаты на санаторно-курортное лечение, освобождение или компенсация платы за детские сады, бесплатное посещение спортивных секций детьми, обеспечение бесплатным горячим питанием в образовательных учреждениях, а также программы профессионального обучения и иные формы социальной помощи.

Вячеслав Рыжков