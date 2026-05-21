Суд в Сочи пересматривает иск экс-депутата Госдумы Юрия Напсо к блогеру Александру Валову

Лазаревский районный суд Сочи провел предварительное слушание по иску о защите части и достоинства, поданному экс-депутатом Госдумы Юрием Напсо к главному редактору ресурса «Блог Сочи» Александру Валову и жителю города Владимиру Мельникову. Судебное разбирательство проходит повторно, ответчики просят отменить решение 2017 года в пользу господина Напсо по вновь открывшимся обстоятельствам — они представили подтвержденные данные о нарушении экс-депутатом антикоррупционных норм.

Юрий Напсо, который до 2025 года был депутатом Госдумы от ЛДПР, в 2017 году обратился в суд с претензиями к публикациям на ресурсе «Блог Сочи», где сообщалось, что депутат использует свои полномочия для захвата недвижимости. При первом рассмотрении иска суд встал на сторону депутата и постановил взыскать с блогера Александра Валова и второго ответчика Владимира Мельникова 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. В 2018 году господин Валов был арестован по обвинению в вымогательстве у Юрия Напсо 300 тыс. руб. и приговорен к шести годам лишения свободы, которые он отбыл полностью.

В ноябре 2025 года вступило в силу решение суда по иску Генпрокуратуры о конфискации у Юрия Напсо и его родственников имущества стоимостью 1,4 млрд руб., полученного с нарушением антикоррупционных норм. После этого ответчики по иску о защите чести и достоинства обратились в суд, сославшись на судебный акт по иску Генпрокуратуры. Краснодарский краевой суд подтвердил, что данные о коррупционном поведении господина Напсо являются вновь открывшимися обстоятельствами и направил дело в Лазаревский райсуд для повторного рассмотрения.

Анна Перова