Кубанский арбитраж начал банкротство турецкой компании EgeUral

Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении турецкой строительной компании «Эге Урал Гайрименкул Иншаат Туризм Ташымаджылык Санайи ВЕ Тиджарет Лимитед Ширкети» (EgeUral) локальную процедуру банкротства, в которой будут участвовать только находящиеся в России активы должника. Как следует из материалов дела, заявление о признании юрлица несостоятельным подала Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС России №8 по Краснодарскому краю.

Сумма задолженности перед российским бюджетом превышает 176 млн руб.

Суд установил, что турецкая фирма продолжает вести экономическую деятельность на территории РФ. Компания владеет здесь зарегистрированным имуществом — не менее десяти единиц автотранспорта, включая Mercedes-Benz S500, Renault Fluence, грузовые автомобили и автобусы ПАЗ. Основная часть кредиторов должника представлена российскими юридическими лицами.

В решении суда отмечается, что из-за санкционных ограничений Европейского союза уполномоченный орган лишен возможности инициировать процедуру банкротства в Турции. Отказ во введении процедуры в России, по мнению суда, нарушил бы права кредиторов и сделал невозможным розыск активов должника.

В отношении имущественной массы турецкой компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Юлиан Любарский. Рассмотрение отчета управляющего назначено на 22 октября 2026 года.

Наталья Решетняк