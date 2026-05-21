Департамент внутренней политики Краснодара возглавил Александр Бородавка

Депутаты городской Думы Краснодара согласовали назначение Александра Бородавки на должность заместителя главы города, директора департамента внутренней политики. Решение было принято на заседании, которое провела председатель городской Думы Вера Галушко, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Назначение произошло в рамках кадровых изменений в системе городской администрации, связанных с усилением управленческого блока внутренней политики. В ходе заседания депутаты рассмотрели представленную кандидатуру и дали согласовали в установленном порядке.

Александр Бородавка родился в Тимашевском районе Краснодарского края. В 2002 году он окончил Кубанский государственный университет по специальности «политология», после чего начал профессиональную деятельность в сфере муниципального управления.

До 2020 года господин Бородавка работал в структурах местного самоуправления Тимашевского и Лабинского районов. Позднее он перешел в Краснодарский краевой социологический центр, где занимался аналитической и организационной работой.

С 2021 года он был задействован в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края. В ведомстве он занимал ряд должностей, включая заместителя, первого заместителя и руководителя департамента, что позволило ему получить опыт управления ключевыми направлениями внутренней политики региона.

В марте 2026 года господин Бородавка был назначен полномочным представителем губернатора Краснодарского края в Законодательном Собрании региона. Данное решение стало продолжением его работы в системе взаимодействия исполнительной и законодательной власти.

Мария Удовик