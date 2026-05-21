Начальником управления казачества Краснодара назначен Владимир Хамула

Начальником управления по делам казачества и военнослужащих администрации Краснодара назначили Владимира Хамулу. Кандидатуру согласовали депутаты городской думы на XIII заседании представительного органа.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Кадровое решение приняли в рамках работы по укреплению структуры городской администрации и развитию направлений, связанных с взаимодействием с казачеством и военнослужащими. В ходе заседания депутаты рассмотрели представленную кандидатуру и согласовали ее в установленном порядке.

Владимир Хамула родился во Львове. В 2003 году он окончил Воронежский военный авиационный инженерный институт, а в 2008 году — Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина Министерства обороны России. В рамках профессиональной подготовки получил специализацию в сфере аэродромно-технического обеспечения полетов авиации, а также управления воинскими частями и соединениями Военно-воздушных сил.

Трудовую деятельность господин Хамула начал в 1997 году в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков, где работал авиационным механиком ремонтного цеха самолетов. С 1998 по 2010 год проходил военную службу по контракту, в том числе на офицерских должностях. Он является майором запаса и ветераном боевых действий.

С 2010 года Владимир Хамула работает в администрации Краснодара. За это время в управлении по делам казачества и военнослужащих он прошел путь от главного специалиста до заместителя начальника управления. Назначение на должность руководителя стало продолжением его работы в системе муниципального управления и профильного взаимодействия с казачьими и военными организациями.

В городской администрации сделали акцент на том, что новое кадровое решение направлено на усиление координации работы в сфере поддержки казачества, военнослужащих и патриотических направлений. В новой должности Владимир Хамула будет курировать профильные вопросы и взаимодействие с общественными структурами и организациями.

Мария Удовик