Департамент городского хозяйства и ТЭК Краснодара возглавил Сергей Пелих

Директором департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара назначили Сергея Пелиха. Кандидатуру согласовали депутаты городской думы на XIII очередном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Кадровое решение приняли в рамках работы по укреплению управленческого блока городской администрации и развитию коммунальной инфраструктуры. На заседании депутаты рассмотрели представленную кандидатуру и дали согласие в установленном порядке.

Сергей Пелих родился в станице Переясловской Брюховецкого района Краснодарского края. Высшее образование он получил в Кубанском государственном технологическом университете.

Значительную часть профессиональной деятельности господин Пелих посвятил сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Краснодара. С 2015 года он занимал различные должности в администрациях Прикубанского, Елизаветинского и Калининского сельских округов, где был задействован в вопросах развития территорий и организации работы коммунальных служб.

Также Сергей Пелих работал в департаменте городского хозяйства и ТЭК Краснодара, где занимал должности начальника отдела и заместителя директора. До нового назначения он возглавлял администрацию Калининского сельского округа.

В администрации города сделали акцент на том, что назначение связано с необходимостью дальнейшего развития системы городского хозяйства, модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности работы профильного департамента.

В новой должности Сергей Пелих будет курировать вопросы жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, содержания городской инфраструктуры и работы топливно-энергетического сектора. Также в его обязанности войдет координация взаимодействия с муниципальными службами и профильными организациями.

Мария Удовик