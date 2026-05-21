В Краснодаре открыли «Парту героя» в память об убитом экс-командире подлодки

В Краснодаре в средней школе №108 открыли мемориал «Парта героя» в память о Станиславе Ржицком — бывшем командире подводной лодки Черноморского флота «Краснодар». Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на администрацию Карасунского округа краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Мемориальный проект сделали в честь офицера-подводника, который проходил службу на подводных лодках Б-380 «Святой князь Георгий» и Б-871 «Алроса». В 2016 году Станислава Ржицкого назначили командиром подводной лодки Б-265 «Краснодар».

После завершения военной службы он продолжил работу в гражданской сфере. В 2022 году господина Ржицкого назначили заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара.

Нападение на бывшего офицера произошло утром 10 июля 2023 года в одном из парков Краснодара, куда он вышел на пробежку. По данным следствия, убийство совершил Сергей Денисенко — бывший глава федерации карате Украины, который в марте 2023 года получил российское гражданство.

Следствие установило, что обвиняемый прибыл в Краснодар для совершения преступления по заданию украинских спецслужб. В ходе судебного разбирательства Сергей Денисенко признал вину и заявил о раскаянии. По его словам, он пошел на преступление из-за давления и страха перед спецслужбами.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Открытие «Парты героя» провели в рамках патриотических и памятных мероприятий, направленных на сохранение памяти о военнослужащих и участниках службы, связанных с Краснодаром и Черноморским флотом. В администрации округа отметили значимость подобных инициатив для образовательных учреждений и патриотического воспитания молодежи.