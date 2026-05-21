Гражданку Украины и России на Кубани осудили за передачу данных СБУ

Краснодарский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданки России и Украины, признанной виновной по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или иностранной организацией).

Как установил суд, в 2023 году подсудимая, находясь в Киеве, установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины. Позднее она прибыла в Крым и получила гражданство Российской Федерации.

В марте 2024 года, как следует из материалов дела, по заданию куратора она приехала в Новороссийск, где на прибрежной территории с использованием специализированных приложений на мобильном телефоне собрала и передала сведения, содержащие технические параметры спутниковой системы GPS, включая данные о количестве спутников, уровне сигнала и скорости передачи информации.

Суд указал, что переданные данные могли быть использованы для подготовки диверсионно-террористических актов. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

По итогам рассмотрения дела подсудимая признана виновной и приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и ограничением свободы сроком на один год. Также суд постановил конфисковать 40 тыс. руб., полученные в результате противоправной деятельности, и мобильные устройства, использованные при совершении преступления.

Вячеслав Рыжков