Кубань стала лидером в РФ по затоваренности на рынке новостроек

Компания «Дом.РФ» зафиксировала выраженный дисбаланс на рынке первичного жилья в Краснодарском крае: регион стал лидером по сроку реализации накопленного объема новостроек, который оценивается в 5,5 года.

Как следует из данных института развития, одним из ключевых индикаторов состояния рынка является срок продажи строящегося жилья. При значении ниже двух лет формируются риски дефицита предложения, тогда как превышение 3,5 года свидетельствует о затоваренности. В среднем по стране показатель стабилизировался на уровне 3,2 года против 3,7 года летом прошлого года, когда темпы реализации непроданных квартир были минимальными.

В числе крупнейших строительных регионов наиболее быстрые сроки реализации новостроек зафиксированы в Санкт-Петербурге — 2,3 года и Москве — 2,4 года. Наиболее длительный цикл продаж, помимо Краснодарского края, отмечен в Башкортостане, где он составляет 4,4 года.

В «Дом.РФ» связывают ситуацию в регионах с накоплением значительного объема предложения, которое текущий спрос не успевает поглощать.

