«Россети» запустили проектные работы по возведению энергокольца на 500 кВ в Краснодарском крае

Группа «Россети» начала проектные работы по строительству энергокольца напряжением 500 кВ в Краснодарском крае. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава компании Андрей Рюмин.

По словам господина Рюмина, источник финансирования проекта пока не определен. В настоящее время компания приступает к подготовке проектной документации. «По нормативным срокам закончим через пару лет и приступим к реализации»,— отметил он.

Ранее глава «Россетей» заявлял, что проект направлен на устранение дефицита мощности в энергосистеме юга России. Предварительная стоимость строительства оценивается в 120 млрд руб., ввод объекта в эксплуатацию возможен к 2030 году.

Группа «Россети» входит в число крупнейших электросетевых компаний мира. В структуру холдинга входят 39 дочерних и зависимых обществ, включая 17 сетевых компаний.

