Главные новости за 19 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В первом квартале 2026 года на рынках и ярмарках Краснодарского края реализовали продукции на 39,8 млрд руб.

Правительство России направит 5 млрд руб. на поддержку паромного сообщения между Республикой Крым и Краснодарским краем.

Выручка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по итогам 2025 года выросла на 4% и составила 173 млрд руб.

В станице Раевской под Новороссийском возводят крупный оптово-распределительный центр за 7,7 млрд руб.

В Новороссийске врач, на приеме у которого умер ребенок, временно не работает.

В Краснодаре личному составу представили нового начальника городского управления МВД. Руководителем УМВД краевой столицы назначен полковник полиции Андрей Платонов.

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Южного окружного военного суда в отношении двух жителей Краснодарского края, осужденных за попытку поджога здания военного комиссариата.

Уровень бронирования на летний сезон в Анапе достиг почти 40%, что на 10% превышает показатель прошлого года.

Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобу Светланы Шатуновой — вдовы бывшего солиста группы Юрия Шатунова — на решение Хостинского районного суда Сочи 2007 года, которым авторство ряда песен коллектива было признано за продюсером Андреем Разиным.

Дело бывшего замглавы МЧС Кубани Симоненко поступило в ростовский суд.

Товарооборот между Краснодарским краем и Китайской Народной Республикой в 2025 году увеличился на 57% по сравнению с предыдущим годом.

В Краснодаре новым президентом краевой нотариальной палаты избрана нотариус федеральной территории «Сириус» Дарья Лапина.