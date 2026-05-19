Дело бывшего замглавы МЧС Кубани Симоненко поступило в ростовский суд

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко, обвиняемого в организации двух покушений на убийство, поступило в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону, следует из картотеки суда.

По данным суда, вместе с Симоненко по делу проходит Мелько Джемо, оба фигуранта обвиняются по двум эпизодам покушения на убийство. Рассматривать дело будет судья Алексей Попов, гособвинение поддерживает прокуратура Пролетарского района Ростова-на-Дону. Дата начала слушаний по существу пока не определена.

Ранее Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал материалы в Ростов-на-Дону, сославшись на необходимость исключить возможное влияние на процесс со стороны лиц, связанных с фигурантом. В Генпрокуратуре отмечали, что длительная служба Симоненко в Краснодарском крае могла сформировать устойчивые связи в региональных структурах, что создает риски для объективности рассмотрения дела.

Согласно материалам, речь идет о двух эпизодах покушения на убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также об организации приготовления убийства по найму из корыстных побуждений (ст. 105 УК РФ). Симоненко был арестован в июле 2025 года. В числе доказательств по делу фигурируют показания бывших подчиненных, потерпевших и свидетелей.

Отдельно в апреле 2026 года Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество и денежные средства Симоненко и его семьи на сумму около 360 млн руб., указав на использование служебного положения для незаконного обогащения и оформление активов на родственников и доверенных лиц.

Господин Симоненко проходил службу в системе МЧС с 2003 года, занимая различные должности в региональном управлении. В 2018 году он был уволен по достижении предельного возраста, однако через суд добился восстановления. В 2022 году он вновь вернулся в структуру, а в 2023 году был назначен заместителем начальника краевого главка. В 2024 году некоторое время исполнял обязанности руководителя управления.

Вячеслав Рыжков