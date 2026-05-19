Краснодарский суд вынес решение по делу об авторстве песен «Ласкового мая»

Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобу Светланы Шатуновой — вдовы бывшего солиста группы Юрия Шатунова — на решение Хостинского районного суда Сочи 2007 года, которым авторство ряда песен коллектива было признано за продюсером Андреем Разиным. Как сообщили ТАСС представители семьи певца, судебный акт вступил в законную силу немедленно.

По словам адвоката Олега Ситникова, суд апелляционной инстанции согласился с доводами заявителей о противоречивости позиции Андрея Разина. В частности, в ходе процесса 2005 года продюсер утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, тогда как в 2007 году заявил об авторстве уже со своей стороны. Кроме того, апелляция признала обоснованным довод о том, что дело должно было рассматриваться в порядке искового, а не особого производства.

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что суд также не принял аргументы представителей Разина о подтверждении авторства рукописными нотными листами. По ее словам, в представленных материалах были выявлены грубые музыкальные ошибки.

Хостинский районный суд Сочи в декабре 2025 года рассматривал ходатайство Андрея Разина о пересмотре дела о защите авторских прав по вновь открывшимся обстоятельствам. Ранее вдова и дети Юрия Шатунова добились признания за собой исключительных прав на 23 композиции группы, включая песни «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Верховный суд РФ отказал Разину в обжаловании этого решения.

В ходе разбирательства также отмечалось, что сам Юрий Шатунов к процессу 2007 года привлечен не был. Суд дополнительно запрашивал сведения о месте проживания сторон процесса, а также привлекал к делу Социальный фонд России.

