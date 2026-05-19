Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре представили нового начальника городской полиции

В Краснодаре личному составу представили нового начальника городского управления МВД. Руководителем УМВД краевой столицы назначен полковник полиции Андрей Платонов, ранее возглавлявший отдел МВД в Анапе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В церемонии приняли участие заместитель главы Краснодара Кирилл Резуненко, председатель городской думы Вера Галушко и прокурор города Андрей Кириенко.

Представители муниципальных властей отметили профессиональный опыт господина Платонова и выразили уверенность, что он сможет эффективно организовать работу по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью в краевом центре.

Андрей Платонов родился в 1981 году, окончил Кубанский государственный аграрный университет. В органах внутренних дел служит с 2004 года. Карьеру начинал в Краснодаре в должности оперуполномоченного, позднее занимал руководящие посты в Геленджике и Анапе. Награжден ведомственными медалями и знаком «Почетный сотрудник МВД».

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все