В Краснодаре представили нового начальника городской полиции

В Краснодаре личному составу представили нового начальника городского управления МВД. Руководителем УМВД краевой столицы назначен полковник полиции Андрей Платонов, ранее возглавлявший отдел МВД в Анапе.

В церемонии приняли участие заместитель главы Краснодара Кирилл Резуненко, председатель городской думы Вера Галушко и прокурор города Андрей Кириенко.

Представители муниципальных властей отметили профессиональный опыт господина Платонова и выразили уверенность, что он сможет эффективно организовать работу по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью в краевом центре.

Андрей Платонов родился в 1981 году, окончил Кубанский государственный аграрный университет. В органах внутренних дел служит с 2004 года. Карьеру начинал в Краснодаре в должности оперуполномоченного, позднее занимал руководящие посты в Геленджике и Анапе. Награжден ведомственными медалями и знаком «Почетный сотрудник МВД».

Вячеслав Рыжков