Товарооборот между Кубанью и Китаем в 2025 году вырос на 57%

Товарооборот между Краснодарским краем и Китайской Народной Республикой в 2025 году увеличился на 57% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель в ходе работы делегации Кубани на Российско-Китайском ЭКСПО. Его слова передает пресс-служба администрации края.

По его словам, край наращивает экспорт агропродукции в Китай, включая подсолнечное и рапсовое масла, зернобобовые, субпродукты, жом и другие товары. В рамках переговоров обсуждались также перспективы развития логистических цепочек, создание хабов и совместных предприятий, а также формирование транспортного коридора «Краснодарский край — провинция Хэйлунцзян».

Отдельное внимание уделялось сотрудничеству в сфере логистики. Делегация региона посетила компанию Heilongjiang Transportation Investment Group, созданную правительством провинции Хэйлунцзян и выполняющую функции не только перевозчика, но и интегратора внешнеторговых сервисов.

Также состоялась встреча с представителями Harbin Electric Corporation — одной из крупнейших государственных компаний Китая, специализирующейся на производстве оборудования для различных типов электростанций, включая тепловые, атомные и гидроэнергетические объекты.

