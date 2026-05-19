Вместо покинувшей пост Черновой нотариальную палату Кубани возглавила Дарья Лапина

В Краснодаре новым президентом краевой нотариальной палаты избрана нотариус федеральной территории «Сириус» Дарья Лапина. Как сообщает сайт палаты, на общем собрании членов профессионального сообщества за нее проголосовали более 90% участников тайного голосования.

Назначение состоялось после ухода с должности прежнего руководителя палаты Галины Черновой, возглавлявшей организацию с 2001 года. Ее отставка последовала на фоне уголовного дела о мошенничестве и исков Генпрокуратуры об обращении имущества в доход государства.

По данным надзорного ведомства, в рамках антикоррупционных проверок были выявлены нарушения, а также инициировано изъятие активов госпожи Черновой и ее дочери Елены Рязанской, занимавшей пост вице-президента палаты. Ранее суд удовлетворил требования об обращении в казну имущества стоимостью около 900 млн руб., а полномочия обеих нотариусов были прекращены.

Следственные органы также продолжают проверку обстоятельств возможного незаконного использования недвижимости, принадлежащей нотариальной палате.

