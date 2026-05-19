Апелляция оставила в силе приговор обвиняемым в попытке поджога военкомата на Кубани
Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Южного окружного военного суда в отношении двух жителей Краснодарского края, осужденных за попытку поджога здания военного комиссариата, сообщил ТАСС представитель суда.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Ранее фигуранты дела были приговорены к 12 и 13 годам лишения свободы по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Защита пыталась оспорить решение, однако апелляционный суд не нашел оснований для его изменения.
По версии следствия, в 2022 году мужчины познакомились в Краснодаре и на фоне негативного отношения к проведению специальной военной операции и частичной мобилизации решили совершить поджог военкомата. В октябре того же года один из них прибыл в Горячий Ключ и бросил в стеклянную часть входной двери три зажигательных устройства.
Действия были пресечены, после чего оба фигуранта были задержаны и впоследствии признаны судом виновными.