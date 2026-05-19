В Анапе уровень бронирования на летний сезон достиг почти 40%

Уровень бронирования на летний сезон в Анапе достиг почти 40%, что на 10% превышает показатель прошлого года. Об этом сообщили в ходе инспекции восстановительных работ на пляжах курорта, которую провел министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев.

На курорте завершили отсыпку нового песка на участке береговой линии протяженностью 3,5 км — от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк». Министр осмотрел Центральный и Лечебный пляжи Анапы и отметил, что курорт продолжает подготовку к летнему сезону после последствий чрезвычайной ситуации прошлого года.

По словам господина Воробьева, Анапа сохраняет статус одного из ключевых семейных курортов страны, а проведенные работы создают условия для возвращения туристического потока. Он подчеркнул, что муниципалитет обладает значительным опытом по восстановлению инфраструктуры и подготовке пляжных территорий.

Министр также отметил, что около половины средств размещения Анапы располагают собственными аквазонами, что позволяет туристам планировать отдых независимо от сроков полного открытия пляжей. Кроме того, Анапа остается крупнейшим центром системы «все включено» на черноморском побережье России — около 80% таких гостиниц Краснодарского края расположены именно на территории курорта.

В летнем сезоне в Анапе планируют открыть несколько новых объектов размещения, включая отели сети Mriya Resort & SPA — Dusit Thani 5* и Thalanea Ultra All Inclusive & SPA Anapa 4*.

Ранее из опасной зоны исключили галечные пляжи Анапы от Малого Утриша до Центрального пляжа. Также положительные результаты показал эксперимент по отсыпке песка на тестовом участке в селе Витязево. После этого ограничения были сняты с территорий, используемых детским курортом «Вита», детским оздоровительным комплексом «Жемчужина России» и курортами сети «Мираклеон».

Вячеслав Рыжков