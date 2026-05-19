В Новороссийске запустят оптово-распределительный центр за 7,7 млрд рублей

В станице Раевской под Новороссийском возводят крупный оптово-распределительный центр за 7,7 млрд руб. Проект реализуют в рамках инвестиционных договоренностей, которые администрация Краснодарского края и инвестор заключили на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Строительство центра разделено на два этапа. Первую часть склада уже ввели в эксплуатацию, а с июня 2026 года помещения начнут сдавать в аренду. Вторую очередь планируют запустить в январе 2027 года.

Руководитель регионального департамента потребительской сферы Роман Куринный отметил, что для Краснодарского края это шаг к формированию современной товаропроводящей сети. По его словам, она повысит конкурентоспособность местных производителей и упростит дистрибуцию их продукции.

Универсальный склад спроектирован для работы с разными категориями товаров. В нем организуют хранение продукции с особым температурным режимом +15...+17 градусов. Арендаторы смогут фасовать и упаковывать товары на собственном оборудовании. Также предусмотрена возможность размещения пожароопасных товаров и вторсырья. Площадь склада составляет 104,3 тыс. кв. м. Предполагается, что это позволит привлечь широкий круг арендаторов и обеспечить логистическую поддержку множеству компаний.

По данным администрации Краснодарского края, реализация проекта предполагает не только открытие современной инфраструктуры, но и социально-экономический эффект: инвестор создаст новые рабочие места, а в дальнейшем арендатор сформирует дополнительные вакансии.

Алина Зорина