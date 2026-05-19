На поддержку паромного сообщения между Крымом и Кубанью направят 5 млрд рублей

Правительство России направит 5 млрд руб. на поддержку паромного сообщения между Республикой Крым и Краснодарским краем. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

Распоряжение о поддержке подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Субсидии направят в ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс». Это учреждение обеспечивает работу паромов, которые курсируют между полуостровом и Краснодарским краем. Они перевозят пассажиров, а также автомобильную и железнодорожную технику.

По словам Михаила Мишустина, такое решение позволит людям выбирать оптимальный для себя маршрут и будет способствовать укреплению транспортной связанности регионов. Средства предусмотрены в федеральном бюджете в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта», входящего в государственную программу «Развитие транспортной системы».

Алина Зорина