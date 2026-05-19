Выручка Каспийского трубопроводного консорциума выросла до 173 млрд рублей

Выручка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по итогам 2025 года выросла на 4% и составила 173 млрд руб. В 2024 году этот показатель равнялся 166 млрд руб., пишет «Эксперт Юг».

Как рассказал генеральный директор АО «КТК-Р» Николай Горбань, финансовый результат компании напрямую связан с увеличением объемов перекачиваемой нефти. Объем перевалки нефти через систему КТК в 2025 году достиг рекордных 70,5 млн т. В 2024 году этот показатель составлял 63 млн т. Причиной роста стала увеличившаяся добыча на месторождениях в Казахстане — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

«КТК входит не только в десятку крупнейших компаний ЮФО, но и в топ крупнейших налогоплательщиков России в целом, а также в топ компаний с госучастием по суммам выплаты дивидендов в федеральный бюджет. Общая сумма объявленных дивидендов всем акционерам в 2025 году составила 1,4 млрд долларов», — отметил Николай Горбань.

Каспийский трубопроводный консорциум представляет собой нефтепроводную систему с участием компаний из России, Казахстана и иностранных добывающих предприятий. С 2001 года КТК занимается транспортировкой и экспортом нефти, добытой на казахстанских месторождениях. Протяженность трубопровода превышает 1,5 тыс. км.

Алина Зорина