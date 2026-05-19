На ярмарках Кубани реализовали продукции почти на 40 млрд рублей

В первом квартале 2026 года на рынках и ярмарках Краснодарского края реализовали продукции на 39,8 млрд руб. Доля рынков и ярмарок в общем объеме розничной торговли составляет 6,2%, на площадках предусмотрено более 55 тыс. торговых мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ярмарки и рынки стабильно пользуются популярностью у жителей региона, там можно приобрести экологически чистые, качественные и свежие молочные и мясные, кондитерские изделия, овощи и фрукты, соленья, бакалею, выпечку и хлеб. Для фермеров края — это способ реализации продукции, произведенной на своих участках. Сейчас на Кубани открыто около 60 ярмарок выходного дня, где предусмотрено 4,2 тыс. торговых мест.

По данным администрации региона, ежегодно в Краснодарском крае проводят около 1 тыс. ярмарок различных форматов. Это позволяет Кубани занимать лидирующие позиции в России по данному показателю.

