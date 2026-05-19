В Новороссийске врач, на приеме у которого умер ребенок, временно не работает

Отоларинголог Елена Крылосова временно приостановила прием пациентов в клинике «Новмед. Дети», сообщает «Новороссийский рабочий». 12 мая у нее на приеме скончался 8-летний мальчик. Руководство медцентра сообщило, что врач якобы стала получать угрозы от родственников скончавшегося пациента.

По данным издания, информация о профильном специалисте в настоящее время отсутствует на сайте учреждения, а его данные удалены из перечня сотрудников. Ранее в клинике заявляли, что медработник якобы столкнулся с угрозами со стороны родственников умершего ребенка. На запрос «Ъ-Кубань» по этому вопросу в клинике не ответили.

В ООО «Новомед Н» ранее утверждали, что медицинский персонал предпринял все необходимые действия в соответствии со стандартами оказания помощи, а также сообщили о начале внутренней проверки обстоятельств произошедшего.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что Росздравнадзор выявил нарушения в работе медучреждения. Иск ведомства будет рассмотрен 2 июня в Арбитражном суде Краснодарского края.

