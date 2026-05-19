Самые прочные союзы футбольных тренеров и клубов

В 1945 году неплохой в прошлом футболист и инструктор по физподготовке британской армии Мэтт Басби успешно прошел собеседование на должность главного тренера клуба «Манчестер Юнайтед», в период между двумя мировыми войнами кочевавшего из второго по рангу дивизиона в высший и в обратном направлении, ни на какие свершения не замахиваясь. Басби будет тренировать его почти четверть века, принесет первые после долгого перерыва титулы, пересоберет после мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой чуть не погиб сам, спустя десять лет возьмет с манчестерцами Кубок европейских чемпионов, а еще через год покинет клуб в ранге бога для поклонников команды.

В 1964 году французский «Осер» назначил главным тренером бывшего игрока клуба Ги Ру. Догадаться, сколько времени он проработает на этом посту, тогда было немыслимо. Ру тренировал «Осер» с крохотным перерывом до 2005 года, проведя с ним около 2 тыс. игр, в том числе почти 900 — в высшем дивизионе. По своим возможностям «Осер» никогда не относился к грандам, но с Ги Ру четырежды побеждал в Кубке Франции.

В 1973 году, реагируя на болезненные оплеухи от «Арарата», киевское «Динамо» отдало должность наставника молодому специалисту Валерию Лобановскому. А вскоре мир уже восхищался тем, как только что совершенно неизвестный тренер перерабатывает голландскую новинку — «тотальный футбол», замешивая его на феноменальной физической форме игроков и выигрывая благодаря ее сочетанию с феноменально отлаженными взаимодействиями на поле в 1975-м Кубок Кубков, а затем и Суперкубок. В нем динамовцы унизили великую «Баварию». Если не считать относительно небольшого перерыва на работу исключительно со сборной СССР в первой половине 1980-х (считается, впрочем, что во время «командировки» он консультировал коллегу Юрия Морозова), Лобановский в советские времена руководил «Динамо» вплоть до 1990 года — 17 лет. И эта страничка с восемью титулами чемпиона страны и двумя еврокубковыми победами (вторая, в том же Кубке Кубков, одержана в 1986 году) была только первой в его динамовской биографии. После паузы Лобановский снова возглавил киевлян в 1997 году, а его уход из футбола в 2002-м совпал с уходом из жизни — умер на тренерской скамейке.

Статус единственного бога для болельщиков «Манчестер Юнайтед» у Мэтта Басби отобрал другой шотландец — Алекс Фергюсон. Манчестерцы доверили ему тренерский пост, удивившись достижениям небогатого «Абердина», в 1986 году. А покинул Фергюсон клуб, отправившись на пенсию, лишь в 2013-м, выиграв 13 чемпионатов Англии, две Лиги чемпионов, еще кучу призов и вырастив целый отряд талантов, таких как Дэвид Бекхем, Райан Гиггз и Пол Скоулз. С тех пор «Манчестер Юнайтед» переживает бесконечный кризис.

На излете 2011 года неказистый тогда «Атлетико» решил попробовать в качестве наставника ранее выступавшего за этот клуб Диего Симеоне, наплевав на его скромный послужной список. Аргентинец тренирует мадридцев и по сей день. Статуса безусловных лидеров испанского футбола «Барселону» и «Реал» «Атлетико» при нем не лишил, но дважды опережал их в борьбе за золото национального первенства. А еще дважды он добирался до финалов Лиги чемпионов.