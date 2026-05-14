Компания Toyota объявила о долгожданном запуске продаж самого маленького Land Cruiser. Модель серии FJ сначала появится на внутреннем японском рынке. Заявку на покупку можно оформить уже начиная с 14 мая. Когда внедорожник представили сначала как просто прототип, он вызвал ажиотаж во всем мире, подтвердив тем самым, что далеко не всегда больше значит лучше. И компактные внедорожники тоже востребованы покупателем. Особенно когда это Toyota, славящаяся своей надежностью.

Дизайн автомобиля сохранил традиционную квадратную форму, характерную для больших Land Cruiser последнего поколения. Короткая база, но при этом неубиваемая рамная конструкция. Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 2,7 литра, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, что гарантирует плавность хода и высокую безопасность. Привод, разумеется, полный. Машине предлагается огромный набор опций и аксессуаров. Например, складной внедорожный электровелосипед Land Hopper. Он, правда, появится в продаже лишь в 2027 году. Производится Land Cruiser FJ на заводе Toyota в Таиланде, мощности которого не столь велики. На первых порах — всего 1,3 тыс. единиц в месяц.

Ажиотажный спрос будет большим. В Японии маленький Land Cruiser стоит 4,5 млн иен (порядка 2 млн руб.). На днях, кстати, пришло еще одно подтверждение растущего интереса к компактным внедорожникам. Причем не где-нибудь, а в Америке. Генеральный директор Toyota в США и Канаде сообщил, что пикап на базе RAV4 представляет для компании новую возможность и что дилеры ожидают выхода такого автомобиля. При этом он подчеркнул, что для запуска модели требуется время, несмотря на текущий спрос на компактные пикапы.

Этот потенциальный пикап Toyota будет предназначен для тех, кто нуждается в практичном и менее дорогом варианте, чем полноразмерные грузовики, которые так любят в Америке.

Дмитрий Гронский