Летом нынешнего года должна состояться официальная премьера нового полноразмерного кроссовера марки Audi — модели Q9. Мы уже обсуждали, что на прошедшем пару недель назад Пекинском автосалоне главным трендом стали большие кроссоверы с тремя рядами кресел и, что характерно, девяткой в индексе: Wey V9X, Seres M9, Nio ES9, Yijing X9, конечно же, Lixiang L9.

Автомобили в Германии проектируются долго, поэтому не будем считать, что Audi решила вписаться в этот китайский, а, значит, и мировой тренд. Станем считать это совпадением. На днях, чтобы подогреть интерес потенциальных покупателей, марка из Ингольштадта показала детали интерьера Audi Q9.

В салоне может быть шесть или семь посадочных мест. В первом варианте — второй ряд сидений главный. Тут индивидуальные кресла не только с электрорегулировками, но и с вентиляцией. В семиместной версии, предназначенной больше не для бизнеса, а для семейного использования, во втором ряду три отдельных сиденья с возможностью установки детских кресел.

Спинки третьего ряда электрические и складываются после нажатия кнопки. Вообще в немецкой машине по последней китайской моде электрифицировано многое, например, все двери. Они оснащены электроприводом открывания и закрывания с множеством способов управления: через ключ, приложение myAudi, мультимедийную систему, педаль тормоза или же замок ремня безопасности. Конечно же, все они оснащены сенсорами препятствия, чтобы не впилиться в борт стоящей рядом на парковке машины или не сбить проезжающего мимо велосипедиста.

Панорамная крыша площадью около 1,5 кв. м может широко открываться, обеспечивая «кабриолетное» ощущение. Стекло крыши имеет сегменты с индивидуальной прозрачностью, переключаемой кнопкой, и блокирует более 99,5% ультрафиолета. Для создания амбиентного освещения в салоне также применен комплекс из 84 светодиодов. В отделке не только новые ткани, но и проверенные дерево с кожей. Музыкальная система — Bang & Olufsen с 4D-звуком. Остальные подробности про Audi Q9 мы узнаем уже совсем скоро.

Дмитрий Гронский