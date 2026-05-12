В Великобритании появился необычный проект под названием Royal Love Letters. Мари-Элеонор Друшо, которая подбирает клиентам элегантный гардероб в стиле принцессы Дианы, увлеклась идеей соединять сердца. Мотивация понятна — в мире распространяется эпидемия одиночества. Люди проживают свою жизнь в виртуальном мире, утрачивают навыки спонтанного и открытого общения, выдвигают друг другу все больше требований, обманываясь многообразием выбора.

Немало и тех, кто принципиально отказывается от сервисов знакомств, потому что устал от бесконечных диалогов и механических свайпов. Как в современном мире воссоздать романтику, когда знакомства происходят через соцсети? Мари-Элеонор нашла простое решение: дело в письмах.

Она останавливает незнакомцев на улице и снимает видео. Если они хотели бы с кем-то познакомиться, их просят о небольшой беседе. Видеоанкета подкупает искренностью. Однажды в обзор камеры попался прохожий по имени Орестис. Ему 29 лет, он родом с Кипра и живет в Лондоне. Некоторое время Орестис не в отношениях, но не знает, как к этой теме подступиться. И тут его спрашивают: «Вы не против, если вам напишут письмо?» Мужчина улыбается и оставляет данные.

Пользователи соцсетей, увидев ролик, решают написать и связываются с создательницей проекта. Казалось бы, на этом этапе всем станет лень, не хватит времени продолжать взаимодействие, и эпизод просто забудется. Спустя время мы снова видим Орестиса: на встречу в кафе представительница Royal Love Letters приходит с двумя стопками писем, перевязанных лентами. Оказалось, десятки людей со всего мира сели писать настоящие письма от руки. И в этом, как говорят авторы проекта, весь смысл.

Письмо — нечто большее, чем сообщение в мессенджере. Это порыв, внимание, формулирование мыслей, решительность в момент отправки. Возвращение к материальным носителям принимает самые разные формы: есть сервис по отправке забавных посланий на картофеле или Postcrossing (обмен открытками). Полноценные письма снова кажутся актуальным и ценным способом сообщить о симпатии. А возможно, и бизнес-идеей.

Яна Лубнина