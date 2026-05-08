«Сочи» поедут на матч с «Зенитом» на автобусе и поезде из-за воздушных ограничений

Футболисты клуба «Сочи» не смогут осуществить запланированный на 9 мая вылет в Санкт-Петербург из-за ограничений в воздушном пространстве Юга России. Вместо этого спортсмены будут добираться до Северной столицы автобусом и поездом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атака БПЛА на юге привела к отмене восьми рейсов в Пулково

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Атака БПЛА на юге привела к отмене восьми рейсов в Пулково

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Согласно обновленному плану, сегодня вечером (8 мая) команда на двух комфортабельных автобусах отправится в Москву, откуда 9 мая проследует в Санкт-Петербург на скоростном поезде. Ориентировочное время прибытия делегации ФК «Сочи» в Санкт-Петербург — 21:40 9 мая»,— говорится в посте клуба.

Отметим, что речь идет о матче 29-го тура чемпионата России (РПЛ) между «Зенитом» и «Сочи», который должен состояться в воскресенье, 10 мая.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», атака БПЛА на юге привела к отмене восьми рейсов в Пулково. По информации онлайн-табло воздушной гавани, на утро, 8 мая, не смогли улететь три рейса в Сочи, два — в Минеральные Воды, по одному в Волгоград, Краснодар и Махачкалу.

Карина Дроздецкая