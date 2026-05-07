На Кавказском инвестфоруме заключили более 60 соглашений на 400 млрд рублей

В Минеральных Водах завершился Кавказский инвестиционный форум-2026, по итогам которого было подписано более 60 соглашений на сумму около 400 млрд руб. Мероприятие провели под девизом «Расширяя горизонты возможностей», сообщает пресс-служба КИФ.

Одним из центральных событий форума стало заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина. По его словам, объем инвестиций в экономику Северного Кавказа по итогам 2025 года вырос на 10% и приблизился к 1,5 трлн руб.

Премьер-министр также отметил, что благодаря мерам господдержки в округе развиваются промышленность, логистика, энергетика и туризм. Вместе с тем модернизируются и объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что форум подтвердил статус ключевой площадки для взаимодействия бизнеса и власти. По его словам, в 2026 году заметно вырос интерес инвесторов к Северному Кавказу .Особое внимание на площадке уделялось развитию инфраструктуры, поддержке МСП и внедрению современных технологий.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что регионы СКФО продолжают демонстрировать темпы роста выше среднероссийских по ряду направлений, включая сельское хозяйство, строительство и туризм. По его наблюдениям, в округе продолжается модернизация аэропортов и развитие транспортного коридора «Север—Юг».

Выставочная экспозиция форума объединила 123 стенда общей площадью свыше 10 тыс. кв. м. Свои проекты представили регионы Северного Кавказа, а также Адыгея, ДНР, Абхазия и Южная Осетия. Центральной площадкой стал стенд института развития «Кавказ.РФ», где презентовали курорт «Мамисон».

Первый день форума прошел в формате Дня молодых предпринимателей. В мероприятиях молодежной программы приняли участие более 1,1 тыс. человек. В рамках КИФ также состоялось вручение инвестиционной премии «Вершина».

Для гостей форума подготовили культурную и спортивную программы. В частности, прошли экскурсии по музеям Ставропольского края, турниры по шахматам, нардам и армрестлингу, а также семинар легендарного тренера по дзюдо Эцио Гамбы. Кроме того, на площадке работала зона «ВиноГрад», посвященная российскому виноделию.

Всего деловую программу форума вошло более 100 мероприятий с приглашением 440 спикеров. КИФ-2026 собрал около 4,7 тыс. участников из 30 стран.

Анна Гречко