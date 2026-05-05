Суд обязал минприроды переиздать устаревшую Красную книгу Ставропольского края

В Ставропольском крае суд удовлетворил иск межрайонной природоохранной прокуратуры к региональному министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды с требованием переиздать устаревшую Красную книгу региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, первый том книги, в котором содержались растения, издан 17 июня 2013 года. Второй том со списком животных, которые находятся под угрозой исчезновения, был опубликован 19 апреля 2013 года. «При этом издание региональной Красной книги в соответствии с требованиями закона должно осуществляться не реже одного раза в 10 лет на электронном и бумажном носителях, работы по актуализации данных не проведены. Данные нарушения отрицательно влияют на деятельность по охране редких растений и находящихся под угрозой исчезновения видов животных Ставрополья»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева