В Челябинске в массовой аварии пострадали два человека

В Челябинске после столкновения трех автомобилей пострадали водитель и пассажир одного из них. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, вечером 3 мая около дома №26 на Свердловском тракте столкнулись три автомобиля — Hyundai Solaris, Nissan и Kia. После этого Hyundai Solaris и Kia врезались в ограждение из троса и опрокинулись. В результате аварии в медицинское учреждение доставили водителя и пассажира машины Nissan.

Виталина Ярховска